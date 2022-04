Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Ce samedi 16 avril 2022, la ville de Saint-Benoît a procédé à un lâcher de pétrels et de puffins sur le spot de La Marine. Une première pour la commune de l'Est qui participe aux "Jours de la Nuit". Depuis le 8 avril et jusqu'à ce soir, inclus, l'éclairage public de la ville, notamment celui des stades, reste éteint. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Ce samedi 16 avril 2022, la ville de Saint-Benoît a procédé à un lâcher de pétrels et de puffins sur le spot de La Marine. Une première pour la commune de l'Est qui participe aux "Jours de la Nuit". Depuis le 8 avril et jusqu'à ce soir, inclus, l'éclairage public de la ville, notamment celui des stades, reste éteint. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)