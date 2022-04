Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 15 heures

La ville de Saint-Benoît, en collaboration avec l'Agence Régionale de la Santé (ARS) et la Cirest, mène actuellement des actions de sensibilisation contre la dengue dans les quartiers où le virus circule le plus activement. Les agents de lutte anti-vectorielle animent des séances de sensibilisation dans les écoles primaires afin de transmettre aux plus jeunes les bons gestes pour lutter contre les gites larvaires et les piqûres de moustique. La première séance a eu lieu mardi 12 avril 2022 à l'école élémentaire Daniel honoré à Bras-Fusil. (Photos - Ville de Saint-Benoît)

