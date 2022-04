Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Samedi 30 avril 2022, la ville de Saint-Benoît va lancer la 4ème édition de la pause transat dans les jardins de la mairie de 15h30 à 19h. Le but : s'installer tranquillement sur un transat pour lire un livre, assister à des performances musicales ou encore participer à des ateliers ludiques et culturels, le tout dans un cadre verdoyant ! Pour cette édition, Babkesign et PixL seront sur scèn (Photo - capture d'écran ville de Saint-Benoît)

