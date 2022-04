Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Ce jeudi 28 avril 2022, la chambre d'agriculture et ses partenaires organisent le premier forum de l'emploi agricole 2022 sur le champ de foire de Bras-Panon. Lors de ce forum, les différents partenaires s'exprimeront sur la problématique de la main d'oeuvre agricole à La Réunion aux côtés des différents partenaires (Chambre d'agriculture, Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt , Région Réunion, Département, ville de Bras-Panon, Pôle Emploi...) et accueilleront les demandeurs d'emploi et les employeurs de 8 heures à 16 heures (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

