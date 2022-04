Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Vendredi 22 avril 2022 la ville de Saint-Benoît a organisé avec ses partenaires de l'insertion (Pôle emploi, Chambre des Commerces et de l'Industrie de La éunion - CCIR, CNARM, Formaterra, Point Info Jeunes-PIJ et les conseillères numériques France Services...), une matinée de l'alternance où plus de de 250 offres étaient à pourvoir. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos - Ville de Saint-Benoît)

