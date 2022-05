Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Avril à 10H35

Mardi 26 avril 2022, la ville de Saint-Benoît inaugure un centre de formation AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport Logistique) en présence du sous-préfet de Saint-Benoît Mickaël Mathaux, de l'élue à l'insertion de la ville de Saint Benoît Sylvie Payet, du directeur opérationnel de l'AFTRAL Dominique Soulagé. L'objectif de ce centre de formation : permettre à la population bénédictines et aux habitants des villes voisines, de préparer des diplômes de qualité, allant du CAP au bac +5. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos - Ville de Saint-Benoît)

