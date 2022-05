Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Vendredi 22 avril 2022, l'école maternelle Les Orangers accueillait les futurs élèves accompagnés de leurs parents, pour leur permettre de découvrir l'école et de faire connaissance avec le personnel éducatif. L'objectif : familiariser l'enfant avec les classes et les enseignants de la maternelle et informer les parents sur l'école. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos - Ville de Saint-Benoît)

