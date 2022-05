Mercredi 4 mai 2022, l'artiste Mauricienne, Mélanie Pérès et Paf'me seront en représentation à la médiathèque Antoine Louis Roussin de Saint-Benoît à partir de 16h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo - Ville de Saint-Benoît)

Une musique rythmée et contemporaine, pop, séga et parfois électro portée sur des mots créoles d’un autre temps qui séduira un large public.

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

Laissez-vous porter par la légèreté et la douceur des textes et réservez votre place. L'événement est gratuit.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît.