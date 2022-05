Ce jeudi 5 mai 2022, les élèves de CP de l'école Reine Pitou ont reçu leur prix suite à l'obtention du concours national d'expression artistique 2022 "Watty à l'école", avec leur réalisation intitulée "Je choisis ma planète avec moins d'écrans pour l'environnement". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : Ville de Saint-Benoît)

Suite à la remise des prix du concours, les élèves ont participé à un atelier pour apprendre les écogestes à mettre en place au quotidien pour économiser l'énergie.

Pour rappel, le projet "Watty à l'école" mis en oeuvre par Sciences Réunion, en partenariat avec le Rectorat, le Sidelec et EDF, a pour but de sensibiliser les élèves des écoles maternelles et primaires de toute l'île aux économies d'énergie et d'eau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît.