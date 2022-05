Le vendredi 13 mai, le Bisik vous invite à la découverte du Malotrap avec Fayazer ; une innovation musicale née de la fusion entre trap / hip hop et maloya. L'album " Empire Maron ", sorti très récemment, témoigne de l'inventivité de cet artiste à découvrir absolument (Photo : D.R.)

Le rythme ternaire des musiques traditionnelles s’additionne à la musique électronique. Des textes dans un créole sans concession, sans tabou, " Empire Maron " résonne. L’artiste prône un univers libre et une créativité aux multiples inspirations. Il crée une musique énergique et riche avec un message qui décrit les contrastes du système. "Le Bisik a hâte de l’accueillir sur scène pour que vous profitiez d’un moment musical unique" écrit la salle de spectacle dans un communniqué avant de promettre "quelques surprises poétiques proposées par le Kolektif fanmKèr qui seront proposées Koté Zardin"

- Bio express de Fayazer -

D’abord influencé par ses valeurs culturelles, Fayazer est bercé, dès le plus jeune âge, au son du maloya. Par la suite, il explore le reggae dance hall et les sounds systems, jusqu’à affiner sa propre vibe.

Fayazer puise son inspiration à travers ses racines et l’histoire de son peuple. Métissé et forcément lié à l'histoire de l’esclavage, l’album " Empire Maron ", sorti en 2021, est l'aboutissement d'années de recherches et de création pour l'équipe artistique.

Avec cette nouvelle musique, Fayazer entend bien casser les codes et rassembler les consciences !

• Vendredi 13 mai

Ouverture des portes 19h | Début du spectacle 20h00

Infos / résa au 0693633939

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place (jauge limitée : réservation conseillée)

Buvette et restauration sur place

