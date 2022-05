Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Jeudi 12 Mai à 09H07

A partir de ce samedi 14 et ce dimanche 15 mai 2022, la ville de Saint-Benoît accueille un grand rassemblement d'escalade sur le site naturel de l'Ilet Bethléem : le Basaltrip. L'évènement est organisé par le comité régional de montagne et d'escalade (FFME) et le club Est'Kalad. Il devrait rassembler les grimpeurs de toute l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

