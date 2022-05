La Ville de Saint-Benoît organise, du 23 au 28 mai 2022, sa première grande opération d'entretien et d'embellissement des quartiers, en lien avec les bailleurs sociaux, l'intercommunalité, les associations et les habitants. (Illustration : AFP)

Cette opération, baptisée "Semaine de la propreté, tout le monde s'y met !", vise à coordonner les différents acteurs de la ville, à commencer par les habitants, pour mener une opération d'action globale afin d'améliorer durablement le cadre de vie des habitants.

Sont au programme : des opérations de nettoyage avec les partenaires, les habitants et les bénévoles, l'enlèvement de véhicules hors d'usage, des actions d’embellissement et de fleurissement, des opérations de sensibilisation, mais aussi brocante et activités diverses avec la Caravane de l’animation.

Découvrez le programme complet ici. Vous pouvez contacter la Gestion urbaine de proximité au 0262 50 88 00, pour plus d'informations.

www.ipreunion.com / [email protected]