Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saint-Benoît informe qu'Unis Cité recherche 24 volontaires en Service Civique Solidarité Seniors pour l'Est à partir de la fin du mois de juin. Une réunion d'information et de positionnement sera organisée le vendredi 20 mai 2022 à la salle d'échange de la médiathèque Antoine Louis Roussin de 8h30 à 12h00. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Tu as entre 16 et 25 ans (jusqu'à 30 ans en situation de handicap) ? Tu as 8 mois devant toi pour t'engager dans une mission de solidarité auprès de nos gramounes ? Tu habites l'Est de La Réunion ? Rejoins l’équipe de Saint-Benoît à partir de fin Juin" s'exclame la mairie de Saint-Benoît dans un communiqué.

Pour participer, il s'inscrire auprès du PIJ (0262 50 88 00 Poste 860).

Pour en savoir plus sur la mission, cliquez ici. Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Benoît.

