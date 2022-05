Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 19 Mai à 11H30

Par le biais du projet "Playful English", près de 130 élèves des classes de CP, CE1, CM1 et CM2 de l'école Daniel Honoré ont participé à des échanges avec des classes turcs, macédoniennes et espagnoles. L'objectif : développer les compétences orales et écrites des élèves en anglais en utilisant le jeu. Vendredi 13 mai 2022, le maire de la ville de Saint-Benoît, en compagnie de l'inspecteur de Saint Benoit et de l'équipe pédagogique, a pu participer à ce dernier moment d'échanges du projet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : ville de Saint-Benoît)

