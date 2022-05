Jeudi 19 mai 2022, 8 jeunes de la mission locale ont participé à la première édition du "BIP Express". Cette course d'orientation en binôme a consisté à récupérer des indices sur différents lieux stratégiques de la ville de Saint-Benoît. "La Brigade pour l'inclusion positive (BIP) est un dispositif de la Mission Locale Est (MLE) dédié à l'accompagnement des jeunes en difficulté d'insertion dans la réussite de missions d'engagement solidaire" explique la commune bénédictine (Photos : ville de Saint-Benoît)

Cette course d'orientation a permis aux jeunes d’élargir leur connaissance du secteur Est et des parties prenantes de la Mission local Est, de développer leur esprit d'équipe, leur sens de l'organisation, leur capacité d'adaptation et bien plus encore.

La ville de Saint-Benoît, le Point information jeunesse, la médiathèque Antoine Louis Roussin et le Village connecté étaient partenaires de cette 1ère edition du BIP Express.

Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Benoît ou sur sa page Facebook.

