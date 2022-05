Ce samedi 21 mai 2022, le conseil municipal de Saint-Benoît s'est réuni au gymnase du lycée Marie Curie, avec 19 délibérations à l'ordre du jour. Le conseil municipal a notamment portée sur la modification de la tarification de la restauration scolaire ainsi que sur la mise en place d'une aide financière accordée aux sportifs bénédictins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo : ville de Saint-Benoît)

Cette séance était notamment consacrée à :

• La modification de la tarification de la restauration scolaire pour les familles de la tranche "3A" soit 816 enfants dont le quotient familial est compris entre 381,13€ et 514,72€. Pour ces familles, le montant du repas passe de 0,90€ à 0,04€. Avec ce nouvel effort, la ville réaffirme son engagement pour la cantine gratuite. Pour rappel, 1 128 enfants des tranches 1 et 2, bénéficient dores et déjà de la gratuité.

• La mise en place d'une aide financière accordée aux sportifs bénédictins évoluant au sein d'une structure de haut niveau et aux athlètes sélectionnés pour des compétitions nationales, internationales ou de la zone océan Indien. Cette aide forfaitaire sera attribuée pour une année avec un montant pouvant aller de 50€ à 600€ /an. Un réglement défini les modalités d'attribution de l'aide.

