Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Dans un contexte de dématérialisation, la CAF souhaite se rendre au contact de ses allocataires les plus fragiles, dans les écarts, afin de les accompagner dans leurs démarches administratives et numériques. Le bus itinérant Mobi'CAF propose des ateliers collectifs pour apprendre à utiliser les outils numériques de la CAF et à effectuer ses démarches administratives en ligne. Ainsi : plus besoin de se déplacer pour effectuer sa déclaration trimestrielle pour les bénéficiaires du RSA. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

