Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

A la rentrée prochaine, un nouveau centre d'enseignement verra le jour à Saint-Benoît. Les élèves résidents de l'est de l'île pourront suivre les formations du Centre National des Arts et Métiers (CNAM) depuis une salle dédiée du Village connecté. Le CNAM propose un panel varié de plus de 30 formations allant du niveau bac à bac +5, dans les domaines suivants : le sanitaire et social, le tertiaire et les services, les Arts, le commerce, le tourisme, l'immobilier, les assurances, les technologies de l'information et de la communication, l'énergie et le BTP. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

