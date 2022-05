Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Le médiabus sera sur le site de Bassin Bleu, à Sainte-Anne, le samedi 4 juin 2022. Ateliers créatifs, jeux, lecture, détente et rencontre avec l'illustrateur Bruno Dufestin, sont au programme. Cette médiathèque mobile, qui sillone l'île de ville en ville, permet d'offrir gratuitement aux publics les plus éloignés toutes les fonctions d'une médiathèque : activités culturelles, CD et DVD, jeux, lectures, etc.

