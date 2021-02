Ce vendredi 26 février de 14h30 à 15h30, l'office du tourisme Destination Sud Réunion et l'association du temple Narassingua propose une visite guidée du temple tamoul de la ravine blanche à Saint-Pierre. (Photo : Association Temple Narassingua)

Le temple Narassingua Péroumal avait terminé troisième du concours 2020 du monument préféré des Français derrière la citadelle et le lion de Belfort et le Palais idéal du facteur cheval. La visite guidée vous permettra de découvrir l'histoire du temple et l'arrivée des premiers hindous à La Réunion.

Les visites du temple se poursuivent dans le respect des mesures sanitaires tous les mercredis et vendredis.

Pour réserver, rendez-vous sur le site de l'office du tourisme Sud Réunion.