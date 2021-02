La brigade intercommunale de l'environnement (BIE) de la CIVIS est intervenue ce mercredi 24 février 2021, suite au signalement d'un dépôt sauvage sur la voie publique en face du nouvel immeuble d'habitations Patio II à la Ravine Blanche (Saint-Pierre). La BIE s'est attelée à rechercher l'identité du contrevenant parmi les amas de déchets présents. Grâce à leurs investigations, l'auteur du dépôt sauvage a pu être identifié et le site a été nettoyé le jour même. Nous publions ici le communiqué de la CIVIS. (Photos : CIVIS)

C’est un des chauffeurs de la société qui réalise les travaux dans l’immeuble d’en face qui est tenu pour responsable de cet amoncèlement de détritus. Il était à ce titre chargé de l’évacuation des déchets du chantier.

Ayant reconnu les faits, il a dû conformément à la procédure, retirer l’intégralité des déchets et s’assurer de leur acheminement au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD), ceci sous la surveillance des agents de la BIE. Par ailleurs, il s’acquittera de deux amendes de 4ème classe d’un montant de 135 euros chacune pour encombrement de la voie publique et non-respect du règlement de collecte, en plus du montant pour le traitement des déchets au CTVD.

La CIVIS rappelle qu’elle met à disposition de ses administrés plusieurs outils d’élimination des déchets, notamment les déchèteries, dont les différentsemplacements sont à retrouver sur le site internet : www.civis.re ou en appelant lenuméro vert au 0 800 501 501.

Véritable fléau sur son territoire, la CIVIS a fait de la lutte contre les dépôts sauvagesl’une de ses priorités, la crise sanitaire actuelle ne faisant que renforcer résolument sa détermination à contrer ces actes d’incivilités !