Des sessions de dépistage et de sensibilisation organisées à la Civis et le Cias (centre intercommunal d'action sociale) ont permis de recenser cinq nouveaux cas de Covid-19 dont certains porteurs de variants, indique l'interco du sud ce jeudi 25 février 2021. En tout, 382 volontaires se sont mobilisés. En tout ce sont neuf cas de Covid-19 qui ont été recensés cette semaine. Face à ces résultats, la Civis a décidé d'organiser une nouvelle opération de dépistage les 2 et 3 mars prochains. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis.

Face à l’augmentation soutenue du nombre de cas positifs à la covid-19 sur le département, le Cias et la Civis n’ont malheureusement pas été épargnés.

Pour répondre à l’urgence de la situation, le président de la Civis, Michel Fontaine, a immédiatement décidé de déployer un plan d’actions efficace. Ainsi, deux matinées de dépistage et de sensibilisation ont été organisées au siège de la Civis. Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions grâce à la mobilisation et l'action conjointe de l'ARS, du SDIS, de Réunilab, des représentants du personnel et des conseillers prévention. Pour cela, la Civis tient à les remercier.

Les 23 et 24 février derniers, l’ensemble des agents de la Civis et du Cias ont été appelés à se faire tester. Cette opération a suscité une très forte adhésion de la part des agents qui n’ont été pas de moins de 382 volontaires.

Cette session a permis d’identifier 5 nouveaux cas dont certains porteurs de variant. Parmi ceux placés en isolement, 4 autres cas ont été également détectés. Ce qui porte à 9 le nombre de cas positifs pour cette semaine. L’ARS, avec l’appui des conseillers prévention du Cias et de la Civis, effectue actuellement le contact-tracing de ces personnes.

Aussi, une nouvelle campagne de dépistage aura lieu les mardi 2 et mercredi 3 mars 2021, toujours au siège de la Civis, l’ARS recommandant un test à J0 et un autre à J+7. La Civis rappelle que le bâtiment B demeure fermé au moins jusqu’au 2 mars 2021 suivant l’évolution de la situation.

La Civis et le Cias continuent à tout mettre en œuvre auprès de leurs agents afin de garantir leur sécurité et l’exercice de leurs missions dans les meilleures conditions possibles, avec notamment la mise à disposition de matériels de protection, le rappel régulier des gestes barrières, etc. La Civis invite ses agents à poursuivre le combat en restant vigilants et souhaite un prompt rétablissement à l'ensemble des malades.