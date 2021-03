La Brigade intercommunale de l'environnement (BIE) de la Civis a été interpellée ce mardi 16 mars 2021 par la DRR (Direction régionale des routes) suite à la découverte d'un dépôt sauvage sur la RN1 de L'Étang-Salé, au niveau de l'échangeur en direction de la sortie L'Étang-Salé-Les-Bains. "Le constat est désolant : une centaine de kilos de viandes avariées gît sur le bas-côté de la RN1 de L'Étang-Salé. Facilement identifiable à l'odeur nauséabonde qui en émane, les agents de la BIE ont pu rapidement se rendre sur les lieux et effectuer le relevé d'informations nécessaires à l'identification de l'auteur" indique la Civis (Photo Civis)

"Le responsable de cette incivilité, gérant d’une charcuterie-traiteur basée à Saint-Leu, se rendra sur place à 13h00 aujourd’hui afin de récupérer la totalité des déchets et de les acheminer, à sa charge, vers un centre de traitement des déchets carnés, sous l’étroite surveillance de la BIE" annonce la Civis.

Le gérant fera ensuite l'objet d’une double verbalisation, en tant que personne civile et morale, conformément au code de l’Environnement, au code de la santé publique et au code de la route. Il encourt jusqu’à 5 procès-verbaux d’un montant de 135 euros chacun, en plus du montant du traitement des déchets (596 euros/t).

"La Civis se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur des infractions constatées. La CIVIS condamne fermement ces comportements intolérables, portant une atteinte grave à l’Environnement et à la santé publique" termine l'intercommunalité.

