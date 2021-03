La brigade intercommunale de l'environnement (BIE) de la Civis est intervenue ce vendredi 19 mars 2021 près de l'usine di Gol à Saint-Louis. Il s'agissait de constater l'existence d'un dépôt sauvage de déchets. "Ce qui devait être une procédure des plus banales, a pris ce matin une tournure inhabituelle. En effet, les batteries, bidons d'huile moteur usagée et autres déchets identifiés la veille, avaient été retirés en début de soirée. La BIE s'est donc retrouvée face à un site partiellement débarrassé de ses immondices" note la brigade intercommunale de l'environnement. L'auteur de ce dépôt sauvage a toutefois été identifié. Il s'agit du gérant d'une société de voitures d'occasion. Il a reconnu les faits. Il a été verbalisé, ce qui est rare pour un dirigeant de société (Photo DR/Civis)

La BIE s’est ensuite rendue sur le nouveau lieu de stockage où la verbalisation a pu avoir lieu : trois procès-verbaux de 135 euros chacun ont été dressés à l’encontre du contrevenantet des deux employés. "Ils devront par ailleurs procéder au nettoyage intégral du site initial et acheminer les déchets vers les centres de traitement adéquats, sous le contrôle de la BIE" précise la brigade.

La Civis rappelle que des filières existent pour le traitement et l’élimination des déchets des professionnels. De même, il est possible de ramener sa batterie usagée chez le distributeur lors de l’achat d’un produit similaire neuf. Ces incivilités ne peuvent plus perdurer. La lutte contre les dépôts sauvages est un engagement commun à la ville de Saint-Louis et à la Civis qui en appelle à la responsabilité citoyenne de chacun" termine le communiqué.

