La Civis (Communauté intercommunale des villes solidaires) organise une concertation citoyenne pour le projet de territoire du 15 avril au 15 mai 2021. Ce projet est "destiné à structurer l'action de la collectivité pour les 20 années à venir avec pour objectif de dessiner les contours de ses ambitions et de son territoire" ajoute la communauté d'agglomération. Pour y participer, rendez-vous sur le site de la Civis dont nous publions le communiqué ci-dessous.

"La Civis a fait le choix de se doter d’un Projet de Territoire destiné à structurer l’action de la collectivité pour les 20 années à venir avec pour objectif de dessiner les contours de ses ambitions et de son territoire.

Un Projet de Territoire est un document d’orientation stratégique transversal comprenant un diagnostic, des stratégies et des fiches action concernant plusieurs champs de compétences allant entre autres de la Mobilité à l’Environnement en passant par l’Aménagement.

Il est destiné à structurer l’action de la collectivité autour d’une feuille de route claire et cohérente adaptée aux enjeux majeurs du territoire.

Cette quête de sens a donné lieu à un travail intense d’organisation, de réflexion et de rédaction depuis plusieurs mois maintenant, associant les cadres de l’intercommunalité et des communes membres de la Civis ainsi que de nombreux Elus et acteurs du territoire.

Cette concertation citoyenne vise à associer la population à la fois à la réflexion et à la définition des orientations et des actions prioritaires à engager au service du territoire."