Après une année d'absence, la compétition Webcup est de retour les 29 et 30 mai 2021. Le challenge réunit les 7 îles de l'océan Indien et consiste à "développer un site web en 24 heures, en équipe de 4 maximum avec un sujet commun qui sera dévoilé en simultané sur les toutes îles du trapèze des Mascareignes : Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, Rodrigues et Les Seychelles" indique la Civis dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

