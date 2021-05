Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une nouvelle opération " vide fond'kaz " s'est déroulée vendredi 21 mai 2021, de 9h à 15h, à a résidence Kayamb dans le quartier du Gol à Saint-Louis. La Civis, les services de la mairie de Saint-Louis et de la Semader" ont pu organisé cette "collecte exceptionnelle" d'encombrants (fauteuils, chaises, réfrigérateurs, etc.) ramenés par les habitants. " Avec ces opérations la Civis, les communes et les bailleurs sociaux offrent aux administrés la possibilité de faire un geste pour l'environnement mais aussi de garantir la qualité de vie dans leur quartier" indique la Civis dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : Civis)

