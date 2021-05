Lors du conseil communautaire de ce mardi 25 mai 2021, la Civis a soumis au vote de ces élus l'acquisition des parcelles cadastrées formant l'ancienne structure hôtelière du domaine des Pierres. Il a aussi été voté l'attribution d'une subvention à la Fédération des associations et groupements religieux et culturels tamouls de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Civis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Attribution d’une subvention à la Fédération des associations et groupements religieux et culturels tamouls de La Réunion

L’Inde est touchée actuellement par l’une des crises sanitaires majeures de son histoire, liée à la pandémie de COVID-19.

Avec plusieurs centaines de milliers de personnes infectées et des milliers de morts par jour, cette situation met la population indienne dans une situation de vulnérabilité sanitaire et alimentaire avec un risque de catastrophe humanitaire.

Aussi, face à cette situation sanitaire critique et au regard des liens d’amitiés et de solidarité qui lient l’île de La Réunion à l’Inde, la Civis souhaite intervenir au côté du peuple indien et ce, en s’appuyant sur des acteurs locaux mobilisés pour intervenir dans ce grand pays, pour soutenir les initiatives visant, à améliorer les conditions de vie de ces populations, cela comme est autorisé par l’article L 1115-1 du CGCT qui permet aux collectivités territoriales et aux EPCI de mettre en œuvre ou soutenir une action internationale notamment en matière d’aide humanitaire.

Suite à la demande de subvention de la Fédération des associations et de groupements religieux et culturels tamouls de La Réunion, désireuse d’intervenir à son échelle auprès d’acteurs locaux face à cette crise, il a ainsi été proposé d’allouer une aide de 15.000 euros à cette fédération.

• Acquisition du foncier du domaine des Pierres

Ce rachat représente un évènement majeur pour les habitants du Grand Sud et une étape clédans la création de la future ZAC Pierrefonds Village.

Aménagement d’envergure, la ZAC Pierrefonds Village ambitionne de conforter un pôle de vie urbaine autour de l'ancienne usine à travers notamment la création de 800 logements accompagnés d’équipements publics de proximité (terrains polyvalents, aire de jeux, annexe du collège La Salle Saint-Charles, etc.).

Cette acquisition foncière renforcera également le lien créé entre la ZAC Roland Horeau et la future ZAC Pierrefonds Village avec la réalisation d’une passerelle au-dessus de la RN1, qui a obtenu un financement dans le cadre du Plan de Relance de l’État.

En matière de mobilité douce, une voie de TCSP (transport en commun en site propre) viendra s’insérer dans cet aménagement global afin de fluidifier la RD 26. Celle-ci sera complétée par une piste cyclable et une station vélo pour encourager l’intermodalité bus/vélo.

Elle apportera par ailleurs une réponse aux besoins logistiques de la Civis par l’amélioration de la desserte du siège ainsi que la mise à disposition de salles dédiées à la formation des agents et aux réunions des instances communautaires.

La Civis, par la maîtrise du foncier, prévoit ainsi un aménagement durable et cohérent dansla zone de Pierrefonds.