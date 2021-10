Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Dans un souci de modernisation de ses infrastructures, la Civis a décidé de construire son centre technique Alternéo (CTA). Premier centre d'envergure à La Réunion, le projet a été réalisé en concertation avec la Semittel afin de construire un bâtiment confortable et optimisé. "Idéalement situé au sein de la ZAC Roland Hoareau de Pierrefonds, à mi-chemin entre les 2 communes les plus peuplées de la Civis, le CTA s'impose d'ores et déjà comme un bâtiment emblématique de la zone" écrit la Civis dans un communiqué publié ce vendredi 1er octobre 2021 (Photo Civis)

