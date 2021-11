Une lycéenne a été blessée ce jeudi soir 18 novembre 2021 à la suite du caillassage de son bus au niveau de la Zac Palissade à Saint-Louis. Au total "deux véhicules du réseau Alternéo et un car scolaire de la Civis ont été caillassés ce soir, entre 18h30 et 19h" précisent les transporteurs qui qualifient les fais d'"acte de vandalisme gratuit" (Photo d'illustration : Alternéo)

Les directions de la Semittel et de Transports Mooland O, les deux entreprises en charge de ces services de transports, soulignent dans un communiqué qu'ils "se réservent la possibilité de ne plus desservir le secteur si de tels faits devaient se reproduire" Ils indiquent que des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de ces faits seront engagées et que les moyens de sécurité seront renforcés sur ce secteur".

La Semittel et de Transports Mooland O terminent leur communiqué en exprimant "leur solidarité envers les clients blessés ou choqués suite à cette agression. Ils apportent aussi leur soutien et adressent leurs félicitations aux trois conducteurs concernés qui malgré le choc ont su gérer la situation avec sang-froid, professionnalisme et grand sens du service public".

www.ipreunion.com / [email protected]