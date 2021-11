A l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le "concours verre" revient dans les communes du sud l'île du 22 au 27 novembre 2021. De nombreux lots sont à gagner en se rendant aux bornes à verre identifiées pour y acheminer le plus de verre possible. "Le verre est un matériau recyclable à l'infini. Il peut être refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles en verre, sans aucune perte de qualité, de transparence ou de matière" souligne la Civis, dont nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo d'illustration)

- Mieux consommer, prolonger la durée de vie des produits et jeter moins pour préserver notre île -

Force est de constater qu’aujourd’hui , les achats se font plus nombreux et plus fréquemment. Que ce soit à la maison, au travail ou lors des sorties, il est essentiel que chacun prenne de bonnes habitudes, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), la CIVIS tient ainsi à sensibiliser l’ensemble de ses 185 685 habitants aux gestes simples du quotidien pour réduire les quantités de déchets émises.

Aussi, la CIVIS a souhaité s’associer à ILEVA, acteur incontournable du traitement et de la valorisation des déchets non dangereux, pour mener une grande campagne de sensibilisation. Dès ce samedi 20 novembre, les administrés pourront découvrir sur les bus du réseau Alternéo, quels gestes adopter pour réduire significativement ses déchets.

En parrallèle, la CIVIS organise une grande collecte du verre sur les six communes de son territoire.

- Le verre, matériau recyclable à l’infini et à 100 % -

Trier le verre est un des gestes les plus simples et les plus porteurs en matière de développement durable. Il peut être refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles en verre, sans aucune perte de qualité, de transparence ou de matière.

Du 22 au 27 novembre 2021, les administrés de la CIVIS sont donc invités à amener le maximum de verre (bouteilles et bocaux) à l’une des bornes à verre identifiées pour le concours, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, le :

• Lundi 22 novembre 2021 à Saint-Pierre de 07h00 à 19h00 : rond-point avenue Laurent Vergès à Bois d’Olives (rond-point foyer Albert Barbot)

• Mardi 23 novembre 2021 à Saint-Louis de 07h00 à 19h00 : rue Général de Gaulle, près du complexe sportif, Plateau Maison Rouge

• Mercredi 24 novembre 2021 à Cilaos de 07h00 à 19h00 : chemin Trois Mares, derrière la station-service Caltex

• Jeudi 25 novembre 2021 à Petite-Île de 07h00 à 19h00 : rue du stade (centre-ville)

• Vendredi 26 novembre 2021 à L’Etang-Salé de 07h00 à 19h00 : rue du stade, parking du Stade de football Delgard (L’Etang-Salé les Hauts)

• Samedi 27 novembre 2021 aux Avirons de 07h00 à 19h00 : Cité Bois de Nèfles Cadet, sur le parking de la maison de quartier (Ruisseau)

A l’issue de ce concours, plusieurs lots (nuitées dans des hôtels, activités de loisirs, etc.) seront attribués aux administrés qui auront ramenés le plus de verre. La préservation de l’Environnement est l’affaire de tous. Tous au verre avec la CIVIS !