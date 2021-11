Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

La CIVIS, CitésLab et le Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) invitent la population au forum de la création d'activité et de l'insertion qui se tiendra le 2 décembre 2021 à Saint-Pierre et le 9 décembre à Saint-Louis de 9h à 13h. Rendez-vous sur le site du Moulin à café pour Saint-Pierre et à la Mairie pour Saint-Louis.

