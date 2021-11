Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Novembre à 15H56

La Civis organise les Forums de la création d'activité et de l'insertion qui auront lieu les jeudis 2 et 9 décembre 2021. Ces rendez-vous sont prévus sur le site du Moulin à Café et sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre. L'objectif est d'accompagner les porteurs de projets et les demandeurs d'emploi. La Civis mobilise les différents acteurs liés au domaine de l'emploi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

