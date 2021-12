Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La qualité de l'eau à Cilaos est susceptible d'être dégradée, prévient la Civis. En raison des précipitations, des perturbations sont a prévoir sur les réseaux de dstribution. Par mesure de précaution, la Civis invite ses abonnés ayant constaté une dégradation de la limpidité de l'eau a ne pas consommer directement l'eau de leurs robinets et à filtrer et faire bouillir cette eau durant 5 minutes avant toute consommation. L'utilisation de l'eau dans un but sanitaire (lavage, WC) n'est pas problématique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

