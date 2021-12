La " grande collecte de verre " sur le territoire s'est achevée la semaine dernière avec une importante quantité de verre réceptionnée : 4.698 kg de verre ont été amenés par les administrés sur les différentes bornes à verre identifiées pour le concours entre les 22 et 27 novembre derniers, indique la Civis dont nous publions ici le communiqué. (Photo Civis)

La CIVIS est fière de l’engouement généré lors de ces manifestations qui conforte la volonté de la CIVIS d’améliorer ses performances en matière de tri des déchets et d’asseoir davantage sa position de première intercommunalité de l’île dans la collecte des emballages en verre avec 18,75 kg/hab/an. contre 15 kg/hab/an (moyenne départementale).

- Le verre, matériau recyclable à l’infini et à 100% -

Trier le verre est un des gestes les plus simples et les plus porteurs en matière de développement durable. Il peut être refondu pour fabriquer de nouvelles bouteilles en verre, sans aucune perte de qualité, de transparence ou de matière.

Ainsi, la CIVIS tient à remercier l’ensemble des participants pour ce geste citoyen qui, elle l’espère, deviendra une véritable habitude dans de nombreux foyers ,notamment en cette période de fin d’année.