Une concertation citoyenne sur le devenir de l'ancien centre artisanal du bois de La Rivière (Saint-Louis) aura ce samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h, organisée par la Civis. "Les habitants pourront faire part de leurs avis et idées sur la reconversion de ce site" indiquent la Civis et la commune de Saint-Louis. Les deux collectivités "souhaitent faire émerger sur ce site un programme d'opérations regroupant des fonctions économique, touristique et culturelle tout en participant à l'amélioration du cadre de vie du quartier".

