Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La présence d'un requin juvénile a été signalée mercredi 15 décembre 2021 sur la plage de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. La Civis a décidé d'interdire la baignade et la pratique d'activité nautique sur les plages du centre-ville à la Ravine Blanche, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le centre de sécurité requin (CSR) a par ailleurs été mobilisé et le protocole requin a été activé. Des opérations de pêche ciblées ont débuté dans l'après-midi du jeudi 6 décembre 2021 et se poursuivront aujourd'hui. (Photo rb/www.ipreunion.com)

