Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La CIVIS informe le public que compte tenu des travaux d'installation d'un second four de crémation et de son système de filtration des fumées au Centre Funéraire Sud, des perturbations sont à prévoir (Photo Civis)

