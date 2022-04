La Civis propose au public d'apprendre à faire son compost à la maison. Le compost est un fertilisant naturel que l'on obtient de la décomposition de nos biodéchets soit des déchets de cuisine, du jardin naturel et biodégradable (Photo d'illustration - CIVIS)

En 2019, 34% de nos ordures ménagères résiduelles sont des biodéchets soit plus de 89 kg/habitant chaque année. Selon la loi anti-gaspillage et économie circulaire, il ne sera plus possible de jeter les déchets naturels et biodégradables à la poubelle à partir du 31 décembre 2023.

Regardez le tutoriel sur les bons gestes à faire pour un compost 100% maison

