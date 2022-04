Mercredi 27 avril 2022 à partir de 20h, le théâtre Lucet Langenier accueille un spectacle musical d'ombres chinoises "L'enfant magique et le roi dragon" produit par le théâtre du Petit Miroir. Une exposition sur l'art du théâtre d'ombres chinoises, proposée par l'Institut Confucius de La Réunion et les bibliothèques universitaires de l'Université de La Réunion, aura également lieu du 3 au 23 mai 2022 à la salle Centre de ressources musicales Pierre Macquart à Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photos - Ville de Saint-Pierre)

Spectacle musical d'ombres chinoises - L’Enfant Magique et le Roi Dragon par le Théâtre du Petit Miroir

Le Théâtre du Petit Miroir s'attache à faire connaître à travers des spectacles d'ombres chinoises et de marionnettes le répertoire des contes et légendes de Chine et la mythologie du monde entier. Jean-Luc Penso son créateur, a reçu le Grand Prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques pour l'ensemble de son travail en octobre 2006.

L’histoire

Malgré tous ses efforts pour être sage, Lo Zha, l'enfant magique fait des gaffes bien plus grosses que lui. Alors, le tigre se prend une raclée, l'arrogant roi dragon et son fils vantard se plaignent, des fantômes se font tournebouler et le roi des enfers s'exaspère. Lo zha devra passer par bien des épreuves avant que l'empereur de Jade lui-même fasse reconnaître à tous ses vrais mérites.

Ce spectacle est proposé en relation avec un des tableaux de l’exposition "l’art du théâtre d’ombres chinoises”

qui se tiendra en mai et juin sur St Pierre : “哪吒闹海 Nezha sème le trouble au royaume de l’Océan”

Billets: Mercredi 27 avril 2022, l'accueil du public extérieur se fera à 20h00. Les tickets sont à prendre sur Monticket.re - tarification 10 euros plein - réduit pour enfants + demandeurs d’emplois etc.

L'exposition - L’art du théâtre d’ombres chinoises

Proposé par l’Institut Confucius de La Réunion et les bibliothèques universiatires de l’Université de La Réunion, l'exposition aura lieu du 3 mai au 23 mai 2022 en salle Centre de Ressources Musicales-Pierre Macquart à Saint Pierre.

Le théâtre d'ombres chinoises reste un art populaire exigeant qui se distingue par une grande technicité et virtuosité, de la fabrication des marionnettes à leur technique de manipulation et à l'animation d'un spectacle avec voix, chanteurs, et musiciens.

Inscrit en 2011 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le théâtre d'ombres chinoises est un savoir-faire traditionnel menacé d'extinction, qui doit se renouveler face aux loisirs et technologies nouvelles.

C’est pourtant cet art qui a permis de véhiculer les histoires et les contes, permettant à des personnages de passer de la réalité à la légende pour l'éternité, au temps où il n'y avait ni imprimerie, ni cinéma ni internet. De nombreuses scènes et personnages restent extrêmement vivants dans l'imaginaire collectif en Chine, mais aussi dans les expressions du langage et les références culturelles.

Le répertoire des marionnettes d'ombres est donc un prétexte et une porte d'entrée pour explorer des ressources d'une grande diversité : littérature, musique, films, animés, bandes dessinées : il est vivement recommandé de venir découvrir l'exposition avec un téléphone portable connecté à internet et des écouteurs.