Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 12 minutes

Jeudi 19 mai 2022, la mairie de la Petite-Île en partenariat avec la Civis ont donné le premier coup de pelle des travaux de construction du mur de soutènement de l'école Les Badamiers. Un projet qui s'inscrit dans la continuité des travaux de sécurisation de site. Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux de sécurisation du site, inachevés depuis quelques années. Après l'achèvement de l'ouvrage de soutènement, la zone en contre haut sera plane et les enfants pourront réalisés des potagers et des plantations diverses. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Petite-Île et de la Civis. (Photos : ville de Petite-Île)

