Ce mercredi 8 février 2021 s'est déroulée au Vieux Domaine, situé à la Ravine des Cabris, une signature de convention entre le Département, la commune de Saint-Pierre et l'association Jardin Bourbon et Traditions pour une mise en valeur du site (Photo Conseil départemental)

Le Vieux Domaine est l’une des plus anciennes plantations de café de l’île. Situé sur une parcelle de plus de 3 hectares au cœur du quartier historique de Mahavel à la Ravine des Cabris, "le lieu représente un atout majeur pour le développement touristique de la commune de Saint Pierre" explique le Département.



Appartenant à une association de bénévoles l’ayant réaménagé pour l’ouvrir au public, ce domaine à "forte valeur patrimoniale, culturelle et historique" est composé de plusieurs éléments : une propriété datant de 1802, un village d’engagés malgaches reconstitué, un village artisanal, un musée, un espace de convivialité ainsi qu’un vaste jardin (classé jardin remarquable) intégrant plus de 156 variétés de fruits différents et de nombreuses espèces endémiques et indigènes.



- Le Vieux Domaine, un élément touristique majeur pour la ville -

La valorisation éco-touristique de ce domaine "était attendue car nécessaire pour enrichir l’offre produits de l’île, et plus particulièrement celle de Saint-Pierre, une commune riche de son passé historique, culturel et patrimonial. Dans une démarche active tournée vers le tourisme, la ville souhaite mettre en place un circuit touristique dans lequel les sites culturels et identitaires trouvent toute leur place" souligne le Département.

"Serait donc réalisé un circuit de découverte autour du Vieux Domaine, qui en serait le point d’orgue, avec une inscription dans les labels reconnus comme la route des musées et des jardins, circuits thématiques, …." détaille-t-il. Le maire a souligné que "le Vieux Domaine est un élément touristique majeur pour la ville, tant au niveau culturel, patrimonial qu’historique. Il faut donc continuer le travail qui a déjà été entrepris avec l’association pour que le site devienne un lieu remarquable et remarqué".



- Aller le plus loin dans la valorisation du patrimoine réunionnais -

"De par ses compétences en matière de culture et de tourisme, la Collectivité départementale peut agir en faveur de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’île, tant sur la préservation de la mémoire que sur la mise en valeur des paysages et le soutien à la culture. Elle souhaite donc accompagner cette mise en valeur du Vieux Domaine, un lieu à la portée très large qui pourra accueillir à terme, des événements ainsi qu’un marché bio" explique le Département.

Un aménagement plus global autour du site, visant à améliorer sa desserte à travers des travaux de voirie, d’accessibilité à tous les publics, d’aménagement du parking et du rond-point prévu à l’embranchement du CD28 et CD39, sera réalisé. Au-delà de l’aménagement routier, des Ateliers Chantiers d’Insertion seront créés pour favoriser la mise en activité de Réunionnais. "Cet engagement partenarial pour mener à bien ce projet qui contribuera au dynamisme économique, social et culturel du quartier" a été salué par le Département.

- Une convention pour aménager, valoriser et promouvoir le Vieux Domaine et ses environs -



Une convention de partenariat a été signée entre le Département, la Commune et l’Association identifiant trois axes de coopération autour de ce lieu emblématique : la valorisation éco-touristique du patrimoine culturel de la Ravine des Cabris, incluant le Vieux Domaine ; les aménagements d’embellissement et de sécurisation du site et de ses environs ; la coopération culturelle, la diffusion artistique sans oublier le travail avec les acteurs du tourisme pour promouvoir cet itinéraire et l’inscrire dans les circuits découvertes de l’ile.

Le Président de l’association Jardin Botanique et Traditions s’est réjoui de cette signature " Le Vieux Domaine existe depuis 1993 et a été construit de toutes pièces par les bénévoles de l’association, sans qui rien n’aurait été possible. Aujourd’hui, cette convention est une véritable reconnaissance qui montre que la Collectivité est déterminée à nous aider et à conduire au mieux la valorisation de ce lieu patrimonial et historique."