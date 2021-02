Les élus de la Commission permanente du Conseil départemental se sont réunis sous la présidence de Cyrille Melchior ce mercredi 10 février 2021. Le social, l'éducation, l'aménagement, les routes ont fait partie des principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour. Nous publions ici le communiqué du conseil départemental. (Photo d'illustration RB Imaz Press / www.ipreunion.com)

Le dispositif Chèque santé qui permet aux personnes âgées aux revenus modestes d’acquérir une couverture maladie via une complémentaire santé, est reconduit. Au 1er novembre 2019, la CMU-C et l’ACS ont fusionné en un dispositif nouveau dénommé " Complémentaire sante solidaire ", dans un objectif de facilitation de l’accès aux soins. Le panier de soins est identique pour l’ensemble des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire. Au regard du public éligible au Chèque santé relevant de la Complémentaire santé solidaire avec participation financière, le montant mensuel de la participation s’élève à 25€/mois pour une personne âgée entre 60 et 69 ans. Ce montant est de 30€/mois pour une personne âgée de 70 ans et plus. La demande de Complémentaire sante solidaire est instruite au niveau de la CGSS. L’aide accordée est ensuite, soit gérée par la CGSS, soit par un organisme agréé, au choix du bénéficiaire.

La durée d’attribution de l’aide Chèque sante reste inchangée pour 2021.

Les dispositifs volontaristes de la Collectivité en faveur des personnes handicapées, le Pass Loisirs et le Pass Transport sont reconduits pour un an avec un budget prévisionnel de près de 8,7 M€.

Le Pass Loisirs permet aux personnes bénéficiaires de sortir de chez elles et de découvrir, à travers l’offre qui leur est proposée, des activités difficilement accessibles faute d’information et/ou de moyens. Par ailleurs, il favorise une meilleure connaissance et prise en compte de ce public et de ses spécificités, par les acteurs économiques.

Le Pass Transport vient en complément du Pass Loisirs pour faciliter les déplacements des bénéficiaires lors de leurs activités. Il est destiné aux adultes handicapes justifiant d’une reconnaissance de la Commission des Droits et de l’Autonomie pour les Personnes Handicapées (CDAPH) et ne nécessitant pas de véhicule adapté.



-EDUCATION : plus de 10 M€ votés-

Dotations globales en faveur des collèges publics

Conformément à ses obligations légales, le Département doit doter les collèges des crédits nécessaires à la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement. Ces dotations (Dotation Globale de Fonctionnement " DGF " et Dotation Globale d’Equipement " DGE ") contribuent à l’élaboration du budget prévisionnel de l’établissement. A ce titre, tous les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) reçoivent en début d’exercice une enveloppe financière globale.

Pour l’année 2021, ces crédits représenteront plus de 10 M€ répartis comme suit :

- dotation globale de fonctionnement : 7 578 000 €

- dotations globale d’équipement : 2 490 000 €



-SOCIAL : Près de 380 000 € votés-

Pour le mieux vivre des séniors : une MAF " Le nid d’accueil " à Saint-André

Dans la perspective d’un accroissement de la population âgée de plus de 60 ans, le Département a mis en place un dispositif d’accueil innovant adapté au mode de vie des personnes âgées de l’île, les Maisons d’Accueillants Familiaux (MAF). Cet accueil de proximité vise à améliorer la qualité de leur prise en charge et à faciliter leur maintien dans un environnement familial. A ce titre, une subvention d’investissement de 149 000 € est accordée à l’association Racin’ Nout Ker pour les travaux d’aménagement d’une MAF d’une capacité de 12 personnes (4 maisons individuelles) et recevra une subvention de fonctionnement de 100 000 €.

Unité de transformation de denrées alimentaires : Près de 83 000 € pour la Banque Alimentaire

Les élus ont validé l’attribution d’un soutien financier de 82 169 € versée, dans le cadre de la stratégie pauvreté, à la Banque Alimentaire des Mascareignes, pour lui permettre de débuter son projet de création d’une unité de transformation de denrées alimentaires.

En effet, en 2020, les conséquences de la crise COVID-19 ont été importantes et durant la période de confinement, les chiffres habituels de colis alimentaires et / ou de repas ont été multipliés par 3,5. Au vu de ces constats, la B.A.M réfléchissait sur une coopération avec les agriculteurs pour l’utilisation des surplus de production, qui en règle générale sont jetés, afin de pouvoir les transformer et les ajouter aux colis alimentaires. Ce projet permettra à la BAM de se constituer jusqu’à 8 tonnes de denrées alimentaires transformées, par an, à ajouter dans les colis pour diversifier leurs compositions.

MAM un dispositif plébiscité : 12 000 € pour l’accueil des tout-petits

3 MAM (Maisons d’Assistants Maternels) bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 4 000€ chacune pour des travaux d’aménagement de leurs structures respectives.

Soutien à l’association Le Bout du Tunnel : 25 000 €

L’association Le Bout du Tunnel souhaite mettre en place des actions en faveur des SDF notamment, avec une intervention de proximité auprès des publics marginalisés. Elle lutte contre l’isolement, contre la pauvreté et les exclusions et est dans une démarche " d’aller vers " et concoure à l’action sociale de proximité sur tout le territoire. Les élus de la Collectivité ont voté une participation financière de 25 000 €.

-AMENAGEMENT-

Suites de l’incendie du Maïdo : l’association " Maïdo Nou lé la " soutenue

Lors de l’incendie, la boutique de Doudou, petit espace de restauration situé sur l’espace parking, a été protégé contre les flammes par les pompiers. Le dispositif de lutte a cependant endommagé le compteur électrique, les aménagements et les stocks. Ces dommages n’étant pas couverts par l’assurance, les élus du Département ont voté une aide de 10 000 € pour lui permettre de relancer son activité de service et d’accueil sur l’un des sites naturels le plus fréquenté.

-ROUTES : plus de 700 000 € votés-

Travaux d’aménagement de la RD48 – Route de Salazie du PR 5+650 au PR 5+855 - Secteur Bras des Citronniers

L'aménagement envisagé consiste à sécuriser la circulation piétonne sur cette section de route avec des trottoirs, la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales, de places de stationnement, l’aménagement d’arrêts de bus en ligne, la réalisation de deux plateaux ralentisseurs, d’un parapet et d’un mur de soutènement ainsi que la réfection de la chaussée, y compris la signalisation horizontale. La chaussée actuelle sera rénovée par la mise en place d’un tapis d’enrobés. Cette opération sera financée par le Département à hauteur de 322 000 €.

Travaux de sécurisation piétonne et cycliste de la RD61 du PR 1+ 455 au PR1+895 – Secteur de Beauséjour

La RD 61 fera l’objet de travaux pour un montant de 389 800 € à la charge du Département. La nature des travaux à réaliser portent sur la création d’un trottoir le long de la voie côté montagne, d’un réseau d’eaux pluviales busé, la réalisation d’une bande cyclable, la modification de l’îlot central du giratoire de Beauséjour et la réfection de la chaussée, y compris la signalisation horizontale.

-AGRICULTURE-

12 ha de terres agricoles en friche remises en culture

Dans le cadre du dispositif départemental en faveur de la mobilisation du foncier agricole, plus de 12 hectares de terres en friches vont pouvoir être remis en culture, à travers 3 projets d’agrandissement et 2 ventes pour un montant total de primes de 30 303,65 €.



Communication FEADER : sensibilisation à l’action de l’Europe

Le Département avec l’appui de l’AGILE (Agence pour les Initiatives Locales en matière Européenne), et en partenariat avec le Service Formation et Développement (SFD) de la Direction de l’alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et le C.R.I.J a proposé la mise en place d’une opération de sensibilisation des scolaires sur la thématique de l’Europe dans les établissements agricoles (lycées et Maisons familiales rurales). Ces activités pédagogiques amèneront notamment à la découverte des métiers agricoles et des aides FEADER versées sur le territoire. Les élus de la Collectivité ont validé la convention de partenariat ayant pour objet de sensibiliser les scolaires des lycées agricoles et des maisons familiales rurales à l’action de l’Europe en général et sur le territoire et le coût de l’action estimé à 7 666,00 € TTC

-EDUCATION-

Le Collège de la Chaloupe Saint-Leu devient le Collège Harry Gruchet

Les élus de la Collectivité ont souhaité donner au Collège de la Chaloupe, situé dans le quartier de la Chaloupe à Saint- Leu, le nom " Collège Harry GRUCHET- La Chaloupe Saint-Leu ", l’occasion de rendre hommage à ce scientifique, naturaliste et acteur d’exception dans la protection de l’environnement.

Harry GRUCHET est né le 20 mai 1931 à Piton Saint-Leu. Il est décédé le 28 Janvier 2013. Conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Saint- Denis de La Réunion, de 1962 à 1990, il a su enrichir les collections de l’établissement. Il a été également à l’initiative de fouilles à l’Ermitage de Saint-Paul qui ont mis à jour des ossements d’animaux aujourd’hui disparus de l’île, comme des tortues terrestres, un hibou, et surtout un ibis, oiseau appelé " solitaire de La Réunion ". Son nom est associé à celui d’une espèce endémique de La Réunion aujourd’hui disparue, le hibou des Mascareignes de GRUCHET. Harry GRUCHET, s'inscrit dans la tradition des naturalistes à l'image de Bory de Saint- Vincent. Farouche défenseur de l'environnement, il aura été de ceux qui ont porté sur les fonts baptismaux la Société Réunionnaise d'Etude et de Protection de l'Environnement (SREPEN).

-COOPERATION-

Convention de partenariat entre le Conseil départemental de La Réunion et le Conseil départemental de Mayotte

Afin de renforcer les échanges d’expériences et favoriser une augmentation des compétences professionnelles dans une dimension opérationnelle, pour mieux répondre aux enjeux socio-économiques des territoires, une convention sur une durée de 3 ans est conclue avec le Conseil départemental de Mayotte.

Les axes de collaboration sont les suivants :

- Développement économique, tourisme, agriculture environnement,

- Aménagement du territoire, infrastructures, mobilité,

- Gestion des ressources, innovation, développement numérique, modernisation des services,

- Culture, sports, patrimoine,

- Coopération internationale et régionale,

- Affaires juridiques et assemblées,

- Évaluation, contrôle de gestion, finances.

