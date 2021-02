Ce jeudi 11 février a eu lieu à 10 heures la première dictée du championnat d'orthographe sur Réunion 1ère Radio. Trois autres étapes suivront cette dictée pour une finale prévue le samedi 5 juin 2021, dans l'hémicycle du Conseil Départemental à Saint-Denis (Photo d'archive Conseil départemental)

Les élèves de La Réunion, de Maurice, des Comores, des Seychelles et de Madagascar sont invités à tester leurs compétences orthographiques ce jeudi 11 février. Organisé tous les ans par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Département de La Réunion en collaboration avec l’Académie, le championnat s'adresse à tous les enfants du CM1 à la 3ème.

A la suite de la finale du samedi 5 juin dans l’hémicycle du Conseil Départemental à Saint-Denis, un séjour culturel sera alors offert au champion régional de chacune des six catégories.

Les dictées ainsi que les résultats de la finale sont publiées sur les sites internet du Département de La Réunion et du CEDAACE

