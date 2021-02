Dans le cadre des célébrations du nouvel an chinois, l'exposition " COM 1 ROC - Mémoire de l'immigration chinoise à La Réunion " est présente au Palais de la Source depuis mercredi 10 février. Créée en 2012, cette exposition retrace à travers de nombreux documents historiques l'arrivée des premiers chinois sur l'île. Forte d'une importante et ancienne communauté chinoise, cette exposition est un moyen pour le département de la Réunion de rendre honneur à cette population qui fait partie intégrante de l'identité réunionnaise. L'exposition est ouverte au grand public à partir de ce jeudi 11 février. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental. (Photos : Hubert Nugent)

Ce mercredi 10 février, les élus départementaux présents pour la Commission permanente, ont eu l’occasion de découvrir l’exposition " COM 1 ROC – Mémoire de l’immigration chinoise à La Réunion ", mise en place dans le cadre du Nouvel An Chinois. Installée sous le hall du Palais de la Source, décoré pour l'occasion, elle sera ouverte au grand public à partir du jeudi 11 février.

Composée d’une vingtaine de panneaux rassemblant documents et photos historiques, l’exposition COM1ROC créée en 2012 retrace l’arrivée des premiers chinois à La Réunion ainsi que leur évolution statutaire et sociétale au fil des années : allant des aïeux, venus de Chine, qui étaient des COM (Chinois d’Outre-Mer), jusqu’aux générations les plus récentes nées sur le territoire et qui sont des ROC (Réunionnais d’Origine Chinoise). Un travail de mémoire nourri des archives exceptionnelles de la communauté chinoise de l’île.

" Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines ", dit un proverbe chinois

Débutant par un acte 1 composé d’une partie intitulée " Engagisme " et d’une autre, " Immigration libre ", l’exposition présente, à travers les 8 premiers panneaux, des documents d’archives précieux tels que le " Livret d’engagé ". Il est ainsi possible de découvrir les raisons de l’arrivée des engagés, leurs conditions de vie et de travail ainsi que le développement de leur communauté. Les 9 panneaux suivants, rassemblant des documents historiques tels que des feuillets individuels, des taxes de séjours mais également des actes de notoriété et des passeports, font découvrir la vie et l’évolution des premiers immigrants chinois arrivés librement sur le territoire à partir de 1862.

A travers un second et dernier acte, axé sur l’évolution de la communauté sur l’île, il est possible d’observer les arbres généalogiques de familles chinoises, les objets d'antan mais aussi des figures " pionnières " de la communauté sino réunionnaise, …

Aux côtés du Président de la Fédération des Associations Chinoises, le Département a souligné le travail effectué par les agents des Archives départementales, en partenariat avec les membres de la fédération, une démarche mettant en valeur une communauté, mais surtout des femmes et des hommes qui ont contribué à bâtir La Réunion d’hier et d’aujourd’hui. Cette exposition offre une ramification entre ces racines du courage, du labeur et de la détermination et ce bel arbre de l’espérance qu’est la communauté chinoise d’aujourd’hui et de demain.