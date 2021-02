"J'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame Micheline Ally, 1ère adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la coordination des professionnels de santé et sociaux, vice-présidente de la CIREST, survenu brutalement aujourd'hui, mercredi 24 février 2021" annonce le maire Jeannick Atchapa. "Le Conseil municipal se joint à moi pour témoigner à sa famille, ses enfants et son petit-enfant, nos plus sincères condoléances." (Photo : CIREST)

• Jean-Hugues Ratenon, député

Le député et conseiller municipal de Bras-Panon Jean-Hugues Ratenon, présente également ses condoléances ce mercredi. "Au-delà de nos divergences politiques, c’est avec respect que je salue sa mémoire. A son mari, à ses 2 enfants, à toute sa famille, proches et amis, je présente mes sincères condoléances."

• Cyrille Melchior, président du Conseil départemental

"C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Micheline Ally, première adjointe au maire de Bras-Panon. Engagée politique de longue date, Micheline Ally a beaucoup œuvré pour sa commune de Bras-Panon qu’elle aura servie jusqu’au bout. Personnalité généreuse et charismatique, elle laisse derrière elle l’héritage d’un engagement sans faille et sans concession pour l’intérêt général qu’elle servait avec force et conviction. A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, nos condoléances les plus sincères" écrit le président du Conseil départemental.

• Patrice Selly, président de la Cirest

Le président de la Cirest, Patrice Selly s'est lui déclaré "choqué d’apprendre le départ subit de Micheline Ally, vice-présidente à la politique de la ville et de l’habitat. "Elle nous laissera le souvenir d’une femme énergique, impliquée. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette élue à la fois sérieuse et pleine d’humour. Au nom de la CIREST, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à ses collègues élus du conseil municipal de Bras-Panon".

• Jean-Marie Virapoullé, premier vice-président du Département

"J’apprends avec une profonde tristesse le décès brutal de Micheline Ally, Première adjointe au Maire de Bras-Panon et Vice-Présidente de la CIREST. Lors du précédent mandat municipal, elle a également œuvré pour la population aux côtés de Daniel Gonthier. Elle était non seulement une figure politique Panonnaise de premier plan mais aussi une amie et une confidente pour les habitants de cette commune de l’Est qu’elle a tant servi en sa qualité de secrétaire médicale. Elle était une femme de cœur et de caractère - avec son franc parler - qui s’est dévouée pour les autres toute sa vie. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Repose en paix Micheline" écrit quant à lui Jean-Marie Virapoullé.