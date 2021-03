Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Dans le cadre de son plan de relance économique et sociale voté le 15 juillet 2020, le département, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), a mis en place le dispositif "pass bien-être". L'objectif : faire profiter aux personnes les plus vulnérables économiquement de moments de détente et de bien-être au sein des entreprises réunionnaises. Lancé en décembre 2020, le dispositif compte à ce jour 433 entreprises partenaires, essentiellement dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique. 38.000 familles ont déjà pu profiter du pass, pour un montant total de 5,7 millions d'euros, indiquent la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion et le Conseil départemental. (Photo yb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de son plan de relance économique et sociale voté le 15 juillet 2020, le département, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), a mis en place le dispositif "pass bien-être". L'objectif : faire profiter aux personnes les plus vulnérables économiquement de moments de détente et de bien-être au sein des entreprises réunionnaises. Lancé en décembre 2020, le dispositif compte à ce jour 433 entreprises partenaires, essentiellement dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique. 38.000 familles ont déjà pu profiter du pass, pour un montant total de 5,7 millions d'euros, indiquent la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion et le Conseil départemental. (Photo yb/www.ipreunion.com)