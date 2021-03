Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le conseil départemental et l'office national de la forêt (ONF) annoncent la réouverture des sentiers et des routes forestières dans le massif du Maïdo et dans le cirque de Mafate. Un arrêté préfectoral a été publié ce mercredi 3 mars. Pour rappel, le belvédère du Piton Maïdo sera rouvert au public à partir de 5 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le conseil départemental et l'office national de la forêt (ONF) annoncent la réouverture des sentiers et des routes forestières dans le massif du Maïdo et dans le cirque de Mafate. Un arrêté préfectoral a été publié ce mercredi 3 mars. Pour rappel, le belvédère du Piton Maïdo sera rouvert au public à partir de 5 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental. (Photo rb/www.ipreunion.com)