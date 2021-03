Ce mercredi 10 mars un accident entre un poids lourd et une voiture à Plateau Caillou a entraîné l'évacuation de cinq victimes au Centre hospitalier ouest. Le président du Département, Cyrille Melchior, s'est rendu sur place après l'annonce de l'accident. Nous publions ci-dessous la lettre du président du département Cyrille Melchior.

C’est avec une vive émotion que j’ai appris l’accident qui s’est produit sur la pente des 11% à Plateau Caillou, dont le bilan est très lourd avec 5 blessés, dont trois agents de l’Unité Territoriale Ouest (UTR).



Je me suis immédiatement rendu sur place pour assurer de mon entier soutien aux victimes. Les nouvelles sont plutôt rassurantes, le SDIS nous ayant informé que le pronostic vital ne semblait pas engagé.



C’est un moment particulièrement douloureux pour la Collectivité. Je tiens à saluer le travail et le professionnalisme de ces agents, et plus largement de l’ensemble des agents des UTR mobilisés sur les routes départementales pour assurer la sécurité des usagers.

Une cellule psychologique a été activée à l’UTR Ouest.



J’adresse tous mes vœux de prompt rétablissement aux victimes de ce terrible accident.

Lire aussi : Plateau Caillou : accident sur la pente des 11%, 5 blessés dont 4 graves



www.ipreunion.com / [email protected]