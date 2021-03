Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Le Conseil départemental de La Réunion a lancé jeudi l'application Iconoi.app, un dispositif de médiation numérique qui permettra une mise en réseau des patrimoines iconographiques de l'Océan Indien. Porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien, ce projet est soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI) et cofinancé par l'Union et par l'État. L'Iconoi.app a été proposée et développée par l'agence réunionnaise DOMOON. En se localisant sur l'application, il est possible d'avoir rapidement accès à une multitude de photos de la région où l'on se trouve. Nous publions ci-dessous le communiqué du département. (Photos : Conseil départemental)

Le Conseil départemental de La Réunion a lancé jeudi l'application Iconoi.app, un dispositif de médiation numérique qui permettra une mise en réseau des patrimoines iconographiques de l'Océan Indien. Porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien, ce projet est soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI) et cofinancé par l'Union et par l'État. L'Iconoi.app a été proposée et développée par l'agence réunionnaise DOMOON. En se localisant sur l'application, il est possible d'avoir rapidement accès à une multitude de photos de la région où l'on se trouve. Nous publions ci-dessous le communiqué du département. (Photos : Conseil départemental)